Fırında Kavurmalı Türlü

Kabak, patlıcan ve havuçları iyice yıkayıp kabuklarını soymadan halka doğrayın. Biberleri de irice kesin. Kiraz domatesleri ortadan ikiye bölün. Domates dışında kalan sebzeleri geniş bir fırın tepsisine alın. Üzerine ayçiçeği yağı ve tuz ekleyip harmanlayın.