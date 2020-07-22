Fırında Kavurmalı Türlü
Kavurmanın zengin aroması, taze sebzelerin hafifliğiyle birleşerek, tek tepside doyurucu ve geleneksel bir lezzet şöleni sunar.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kabak, patlıcan ve havuçları iyice yıkayıp kabuklarını soymadan halka doğrayın. Biberleri de irice kesin. Kiraz domatesleri ortadan ikiye bölün. Domates dışında kalan sebzeleri geniş bir fırın tepsisine alın. Üzerine ayçiçeği yağı ve tuz ekleyip harmanlayın.
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2
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, ara sıra karıştırarak pişirin. Fırından almadan 10 dakika önce domatesleri ve irice ufalanmış kavurmayı ilave edip pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip sıcak olarak servis yapın.
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