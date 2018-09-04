Kızarmış Biber Dolması
Kızarmış biber dolması her lokmada efsane lezzetiyle...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kırmızı biber ve köy biberlerini bütün halde, bol yağda kızartıp kağıt havlu üzerine çıkararak fazla yağını alın.
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2
Kızarmış köy biberini kıyın. Domates ve salatalık turşusunu küp doğrayın. Maydanozu ince kıyın. Dil peynirini didikleyin. Tüm malzemeyi karıştırıp harmanlayın.
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3
Kırmızı biberlerin üst kısmına karnıyarık yapar gibi kesik atarak ortasını açın. Çekirdeklerini çıkarıp hazırladığınız karışımı içlerine doldurun ve servis yapın.
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