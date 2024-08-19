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Izgara Tavuk Göğsü

Izgara Tavuk Göğsü
KOLAY 15 DAKİKA

Kolay tarifiyle Izgara Tavuk Göğsü

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tavuk göğsü için zeytinyağı, ince kıyılmış arpacık soğan, tarhun, limon suyu, portakal suyu, tuz ve karabiberli geniş bir kaba alıp harmanlayın.
  • 2

    Tavuk etlerinin ilave edip buzdolabında 2 saat dinlendirin. Daha sonra barbekü ızgarasının düşük ateş bölümüne yerleştirip 8 dakika pişirin. Tavukların diğer taraflarını çevirip 8 dakika pişirin ve ızgaradan alın.

  • 3

    Servis için Akdeniz yeşilliklerini servis tabağına alın. Domatesleri ikiye kesip tabağa yerleştirin. Tuz ve karabiber serpin. Pişen tavuk etlerini dilimleyip salatanın üzerine yerleştirerek servis yapın.

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