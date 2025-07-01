Şiveydiz
Antep mutfağının yıldız yemeklerinden biri olan şiveydiz tarifimiz...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Nohudu bir gece önceden 3 su bardağı su ile ıslatın ve ertesi gün suyunu süzün ve yıkayın. Orta küp (medium dice) doğranmış eti yıkayın. Nohut ve 10- 12 su bardağı su ile birlikte tencereye alın. Yüksek ateşte pişmeye bırakın. Kaynamaya başlayınca üzerinde oluşan köpüğü (kef) bir kevgir yardımıyla alın. Kaynayan tencerenin kapağını hava alacak şekilde aralık bırakın. Ağzı tam kapatılırsa taşar. Ocağın altını kısın ve et ile nohut yumuşayana kadar pişirin. Pişme süresi yaklaşık 75 dakika.
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2
Taze soğan ile sarımsakları temizlendikten sonra yıkayın ve taze soğanın beyaz kısımlarını 3 cm uzunluğunda verev şekilde doğrayın. Bu tarifte taze soğanın yeşil kısımları kullanılmaz. Taze sarımsakların beyaz ve kısmen yeşil kısımlarını taze soğan da olduğu gibi 3 cm uzunluğunda verev şekilde doğrayın. Et ve nohut piştikten sonra ilk başta taze sarımsakları tencereye ekleyin. Yaklaşık 5 dakika sonra taze soğanları ilave edin. Soğan ve sarımsaklar yumuşayıncaya kadar pişirin.
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3
Ayrı bir tencereye alınan süzme yoğurdun içine yumurta ile zeytinyağını ilave edin. Aynı yöne doğru sürekli karıştırarak kısık ateşte pişirin. Yoğurt tıkırdamaya başlayınca et suyundan 4-5 kepçe kadar azar azar ilave ederken bir yandan da karıştırın. Bu işlem devam ederken de sürekli aynı yöne karıştırmak gerekir. Bu karışım kaynamaya başlayınca etli nohudun olduğu diğer tencerenin içine yavaş yavaş ekleyin ve kaynayana kadar aynı yöne doğru karıştırmaya devam edin. Kaynayınca tuzu katın ve ocağın altını kapatın.
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4
Ayrı bir tavada yağı ısıtıp harı naneyi yakmayacak sıcaklığa geldiğinde kuru nane ilave edin. Kuru naneli yağı şu yöntemle de hazırlayabilirsiniz; bir kepçenin içine önce kuru naneyi alın, üzerine ılıtılan yağı yavaş yavaş dökün. İsteğe göre naneli yağı tencerenin içine veya servis tabaklarına pay edilen yemeğin üzerine gezdirebilirsiniz. Karabiberi de aynı şekilde ister tencerenin içine, isterseniz servis tabaklarına alınan yemeğin üzerine serpin. Şiveydizi bulgur veya pirinç pilavı ile servis edin.
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