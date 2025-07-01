Ayrı bir tencereye alınan süzme yoğurdun içine yumurta ile zeytinyağını ilave edin. Aynı yöne doğru sürekli karıştırarak kısık ateşte pişirin. Yoğurt tıkırdamaya başlayınca et suyundan 4-5 kepçe kadar azar azar ilave ederken bir yandan da karıştırın. Bu işlem devam ederken de sürekli aynı yöne karıştırmak gerekir. Bu karışım kaynamaya başlayınca etli nohudun olduğu diğer tencerenin içine yavaş yavaş ekleyin ve kaynayana kadar aynı yöne doğru karıştırmaya devam edin. Kaynayınca tuzu katın ve ocağın altını kapatın.