Soğan Kebabı
Lezzetli tarifiyle: Soğan Kebabı
Malzemeler
Yapılışı
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1
Soğanların baş ve uç kısımlarını derin olmayacak şekilde kesin. Dağılmayacak şekilde ve boyuna ikiye bölün. Kıyma ve tuzu derin bir kapta yoğurun. İki parça soğanın arasına, kabuk kısmı dışa gelecek biçimde ve bir boğum kıyma olacak şekilde, ellerinizi hafif ıslatılarak şişe geçirin. Mangalın ve şişin boyutuna göre bu işleme devam edin. Harı geçmiş mangalda dört bir tarafı eşit olacak şekilde ara sıra çevirerek pişirin.
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2
Pişen soğan kebaplarını uygun bir kaba şişten çekerek çıkarın. Bir kasede 1 su bardağı su ile nar pekmezini karıştırıp seyreltin. Her yere eşit dağılacak şekilde yemeğin üzerine gezdirin. Üzerine kapak kapatıp ister mangalda ister ocakta hafif ateşte 15-20 dakika pişirin. Uygun bir servis kabına alıp servis yapın.
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3
Soğan kebabını fırında pişirmek için; soğanların baş ve uç kısımlarını derin olmayacak şekilde kesin. Dağılmayacak şekilde ve boyuna ikiye bölün. Kıyma ve tuzu derin bir kapta yoğurun. Kesilen soğanların arasına bir boğum kıyma gelecek şekilde art arda uygun büyüklükte bir tepsiye dizin. 1 su bardağı suyu her yere eşit dağılacak şekilde gezdirin. Üzerini yağlı kağıt ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 50-60 dakika pişirilir. Daha sonra tepsinin üzerini açın. Hafif sulandırılmış nar pekmezi gezdirin. Üzeri kapalı bir şekilde 10-15 dakika daha pişirdikten sonra uygun bir tabakta lavaş
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