Soğan Kebabı

Soğan kebabını fırında pişirmek için; soğanların baş ve uç kısımlarını derin olmayacak şekilde kesin. Dağılmayacak şekilde ve boyuna ikiye bölün. Kıyma ve tuzu derin bir kapta yoğurun. Kesilen soğanların arasına bir boğum kıyma gelecek şekilde art arda uygun büyüklükte bir tepsiye dizin. 1 su bardağı suyu her yere eşit dağılacak şekilde gezdirin. Üzerini yağlı kağıt ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 50-60 dakika pişirilir. Daha sonra tepsinin üzerini açın. Hafif sulandırılmış nar pekmezi gezdirin. Üzeri kapalı bir şekilde 10-15 dakika daha pişirdikten sonra uygun bir tabakta lavaş