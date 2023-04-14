Yufkalı Ispanak Graten
Hem ana yemek olarak tüketebileceğiniz, hem de et ve tavuk ızgara yanına garnitür olarak tüketebileceğiniz bu yufkalı ıspanak graten tarifini mutlaka deneyin.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Ispanakların köklerini ve kalın saplarını koparın. Kalan ıspanağı bol su ile yıkayıp iyice kurulayın. Elinizle irice parçalayıp büyük bir karıştırma kabına alın.
-
2
Aynı şekilde yufkaları da elinizle didikleyip ıspanağın üzerine ilave edin. Beyaz peynir, kaşar peynirin yarısı, tuz ve karabiber ilave edin. Tüm malzemeyi harmanlayıp yağlanmış orta boy fırın tepsisine yayın.
-
3
Elinizle hafifçe üzerine bastırın. Sos için tüm sos malzemesini bir kaseye alıp iyice çırpın. Ispanaklı karışımın üzerine, her tarafına eşit miktarda gelecek şekilde dökün.
-
4
Önceden ısıtılmış 180 derecede fırında yaklaşık 25 dakika pişirin. Daha sonra fırından alıp kalan kaşar peynirini üzerine serpin. Yeniden fırına verip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 7-8 dakika pişirin.
-
5
Fırından alıp üzerini mutfak havlusu ile örtün. 10 dakika dinlendirip dilimleyin. Sıcak veya ılık olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Muz ile Işıldayan Tarifler
- Yeni Yılın İlk Kahvaltı Tabakları
- Muhteşem Ana Yemekler