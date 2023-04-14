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Yufkalı Ispanak Graten

Yufkalı Ispanak Graten
KOLAY 20 DAKİKA

Hem ana yemek olarak tüketebileceğiniz, hem de et ve tavuk ızgara yanına garnitür olarak tüketebileceğiniz bu yufkalı ıspanak graten tarifini mutlaka deneyin.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Ispanakların köklerini ve kalın saplarını koparın. Kalan ıspanağı bol su ile yıkayıp iyice kurulayın. Elinizle irice parçalayıp büyük bir karıştırma kabına alın.

  • 2

    Aynı şekilde yufkaları da elinizle didikleyip ıspanağın üzerine ilave edin. Beyaz peynir, kaşar peynirin yarısı, tuz ve karabiber ilave edin. Tüm malzemeyi harmanlayıp yağlanmış orta boy fırın tepsisine yayın.

  • 3

    Elinizle hafifçe üzerine bastırın. Sos için tüm sos malzemesini bir kaseye alıp iyice çırpın. Ispanaklı karışımın üzerine, her tarafına eşit miktarda gelecek şekilde dökün.

  • 4

    Önceden ısıtılmış 180 derecede fırında yaklaşık 25 dakika pişirin. Daha sonra fırından alıp kalan kaşar peynirini üzerine serpin. Yeniden fırına verip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 7-8 dakika pişirin.

  • 5

    Fırından alıp üzerini mutfak havlusu ile örtün. 10 dakika dinlendirip dilimleyin. Sıcak veya ılık olarak servis yapın.

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