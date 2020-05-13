Pilavlı Tencere Kebabı
Etin suyuyla demlenen pilav ve lokum gibi pişmiş etin enfes uyumu, özel gün sofralarının vazgeçilmezi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir tencereyi zeytinyağının yarısı ile yağlayın. Tencerenin tabanını ve yanlarını et parçaları ile kaplayın. Pirinci yıkayıp süzün. Kalan zeytinyağını bir tavaya alıp kıyılmış soğan, dolmalık fıstık ve pirinci üzerine ekleyin. Kısık ateşte fıstıkların rengi hafifçe dönene dek karıştırarak kavurun. Kuş üzümü, toz şeker, tuz ve baharatları katıp birkaç dakika daha kavurun.
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2
Üzerine bir buçuk su bardağı sıcak su koyun ve suyunu çekene dek pişirin. Pilavı etin üzerine yerleştirip, kalan suyu ekleyin. Ekmek hamurunu tencerenizin büyüklüğü kadar açıp, tencerenin üzerine kapak olacak şekilde yerleştirin. Hamurun bir yerinden küçük bir delik açın. Orta ateşte 10 dakika pişirin. Ocağı kısıp 1.5 saat daha pişirin. Hamuru tencerenin ağzından alın. Yemeği servis tabağına ters çevirip çıkarın.
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