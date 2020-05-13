Pilavlı Tencere Kebabı

Bir tencereyi zeytinyağının yarısı ile yağlayın. Tencerenin tabanını ve yanlarını et parçaları ile kaplayın. Pirinci yıkayıp süzün. Kalan zeytinyağını bir tavaya alıp kıyılmış soğan, dolmalık fıstık ve pirinci üzerine ekleyin. Kısık ateşte fıstıkların rengi hafifçe dönene dek karıştırarak kavurun. Kuş üzümü, toz şeker, tuz ve baharatları katıp birkaç dakika daha kavurun.