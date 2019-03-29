Elma Dilimli Et
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Eti marine etmek için zeytinyağını bir kaba alın. Rendelenmiş soğanın suyunu ve renkli tane biberi içine ilave edip, eti bu marinede yarım saat bekletin. Daha sonra yapışmaz yüzeyli bir tavada önlü arkalı et yumuşayana kadar kızartın ve servis tabağına alın.
-
2
Tavaya dörde böldüğünüz kiraz domatesleri koyup, şöyle bir çevirin. Etin üzerine gelişigüzel yerleştirin. Yeşil elmayı yarım ay şeklinde dilimleyin ve içine köri, kekik, tuz katıp, karıştırın. Yapışmaz yüzeyli bir tavada önlü arkalı hafif kızartın. Etle birlikte sıcak olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Mevsimin Olmazsa Olmazları Elma & Armut
- Baharat Karışımları
- Sağlıklı Çocuk Tarifleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL