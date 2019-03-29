Elma Dilimli Et

Eti marine etmek için zeytinyağını bir kaba alın. Rendelenmiş soğanın suyunu ve renkli tane biberi içine ilave edip, eti bu marinede yarım saat bekletin. Daha sonra yapışmaz yüzeyli bir tavada önlü arkalı et yumuşayana kadar kızartın ve servis tabağına alın.