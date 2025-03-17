Taze Baharatlı Kuzu Bonfile

Kuzu bonfileyi zeytinyağı, karabiber, kekik ve tuz ile marine edin. Sous vide cihazınız varsa bonfileyi fermuarlı bir poşete koyun ve havasını alın. 70 derecede sous vide tekniğiyle 20 dakika pişirin. Sous vide cihazınız yoksa tavada 1 yemek kaşığı tereyağı ile bonfileyi yüksek ateşte her iki yüzünü 2 dakika mühürleyin. Üzerini önce pişirme kağıdı sonra alüminyum folyo kapatın. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 15 dakika pişirin.