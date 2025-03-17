Taze Baharatlı Kuzu Bonfile
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kuzu bonfileyi zeytinyağı, karabiber, kekik ve tuz ile marine edin. Sous vide cihazınız varsa bonfileyi fermuarlı bir poşete koyun ve havasını alın. 70 derecede sous vide tekniğiyle 20 dakika pişirin. Sous vide cihazınız yoksa tavada 1 yemek kaşığı tereyağı ile bonfileyi yüksek ateşte her iki yüzünü 2 dakika mühürleyin. Üzerini önce pişirme kağıdı sonra alüminyum folyo kapatın. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 15 dakika pişirin.
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2
Garnitür için bebek kabak ve kuşkonmazı kaynar suda 1-2 dakika haşlayın. Kaynar sudan çıkarır çıkarmaz içi buzlu su dolu geniş bir kaseye alın. Haşlanan sebzeleri tereyağı, tuz ve karabiber ile tavada 2 dakika soteleyin. Mor havucu ince dilimleyip üzerini geçecek kadar tuzlu suda haşlayın.
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3
Bal kabağı püresi için bal kabağını soyup küp şeklinde doğrayın. 1 çay bardağı su ile yumuşayana kadar haşlayın. Süzüp mutfak robotuna alın. Üzerine süt, tereyağı ve tuz ilave edin. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çekin.
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4
Hardal sos için tavada tereyağını eritin. Tane hardalı ekleyerek 2-3 dakika kavurun. Üzerine et suyunu katın. 1-2 dakika düşük ısıda pişirin.
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5
Kuzu bonfileyi dilimleyin ve servis tabağının ortasına yerleştirin. Yanına bal kabağı püresini ve sote sebzeleri ekleyin. Hardal sosunu üzerine gezdirerek servis yapın.
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