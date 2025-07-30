California Roll Sushi
Avokado, somon ve salatalığın uyumuyla hazırlanan California roll sushi, evde kolayca yapılabilecek en sevilen sushi tariflerinden biri.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sushi pirincini birkaç kez soğuk suyla yıkayıp süzün. Pirinci su ile bir tencereye alın. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene
kadar pişirin.
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2
Pirinç sirkesini, şekeri ve tuzu küçük bir sos tenceresinde karıştırarak ısıtın. Pişen pirince ekleyip karıştırarak soğumaya bırakın.
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3
Bir makisu (bambu sushi matı) üzerine streç film serin. Nori yaprağını parlak tarafı alta gelecek şekilde yerleştirin.
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4
Pirinci nori yaprağının üzerine eşit şekilde yayın. Üzerine susam serpin.
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5
Nori yaprağını ters çevirin. Yengeç çubuklarını, dilimlenmiş salatalık ve avokado şeritlerini yerleştirin. Makisu kullanarak dikkatlice rulo yapın ve iyice sıkıştırın.
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6
Rulonun üzerine ince dilimlenmiş somonları yerleştirin. Üzerine tobiko serpin. Keskin bir bıçakla ruloları eşit parçalara kesin. Servis tabağına alın.
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