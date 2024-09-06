Kızarmış Yeşil Fasulye
Malzemeler
Yapılışı
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1
Fasulyeleri yıkayın ve uçlarını kesin. Uzunluğu fazla ise ikiye bölebilirsiniz. Bir kasede un, mısır nişastası, tuz, karabiber, sarımsak tozu ve kırmızıbiberi karıştırın. Kuru karışıma soğuk soda veya suyu ekleyin. Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın.
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2
Derin bir tencereye yağı koyun ve ısıtın. Fasulyeleri hamura batırın ve fazla hamurun süzülmesi için hafifçe sallayın. Sıcak yağda fasulyeleri altın rengi alana kadar kızartın. Kağıt havlu serili bir tabağa alın. Küçük bir kasede yoğurt, salça, acı sos, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırın. Kızarmış yeşil fasulyeleri dip sos ile birlikte soğuk olarak servis yapın.
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