Peynirli ve domatesli köfte
Peynirli ve domatesli köfte nasıl yapılır? Peynirli köftenin malzemeleri nelerdir? İşte sizlere akşam yemekleriniz için harika bir köfte tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sütü hafifçe ısıtın. Ekmekleri içine ekleyerek bütün sütü çekmelerini sağlayın ve soğutun.
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2
Kıymanın üzerine sütlü ekmek, galeta unu yumurta, tuz ve karabiber ekleyerek iyice yoğurun. Hazırladığınız harcı 6 eşit parçaya ayırarak önce top şeklinde yuvarlayın.
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3
Sonra elinizle hafifçe bastırarak yassıltın. Yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı hafifçe kızartıp bir fırın kabına alın. Üzerlerine dilimlenmiş Manyas torba peyniri, domates ve pastırma koyun.
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4
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynir eriyene kadar fırınlayın. Kekikle süsleyerek servis yapın.
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