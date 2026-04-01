Fesleğenli Parmesanlı Linguine
7'den 70'e herkesin sevdiği makarnaya yeni bir soluk getireceğiniz tarifimiz. Parmesanın tuzluluğunu fesleğenin ferahlığıyla buluşturan bu tarifi çok seveceksiniz. Mutfağınızda mutlaka denemeniz gereken tarifimizin detayları aşağıda!
Fesleğenli Parmesanlı Linguine Malzemeleri
Fesleğenli Parmesanlı Linguine Yapılışı
1
Geniş bir tencereye suyu alın. Yüksek ateşte kaynamaya bırakın. Kaynayınca 1 çay kaşığı tuzu ekleyin. Linguine'yi suya atın ve pakette yazan süreden 1 dakika daha az olacak şekilde haşlayın.
2
Haşlanan makarnanın suyundan yarım su bardağı suyu kenara ayırın. Makarnayı süzün ve bir kenarda bekletin.
3
Sosu için bir tavada zeytinyağını orta ateşte ısıtın. İnce doğranmış sarımsağı tavaya alın ve kavurun.
4
Ardından haşlanmış linguine'yi tavaya alın. Ayırdığınız makarna suyundan birkaç kaşık ekleyin ve sosla birlikte nazikçe karıştırın. Karabiber serpiştirin.
5
Üzerine kıyılmış fesleğen ve maydanozu ekleyin. Rendelenmiş parmesan peyniri, limon suyu ilave ederek karıştırın.
6
Makarnayı servis tabağına alın. Dilerseniz ayrıca rendelenmiş parmesan peyniri ve taze fesleğen yaprakları serpiştirin. Sıcak olarak servis yapın.
Makarnaya Fesleğen Eklenir Mi?
Makarnayı süzdükten ve tabakladıktan sonra üzerine fesleğen eklemek hem şık bir dokunuş katar hem de lezzetini katlar. Sos olarakta kullanılabilir makarnayı süzdükten sonra fesleğenli sosa bulayabilirsiniz.
Makarnaya En Çok Hangi Peynirler Yakışır?
Makarnaya birçok peynir çok yakışır ama tek bir peynir söyleyecek olursak yoğun aromasıyla parmesan peyniri makarnaya en çok yakışan peynirdir.
Parmesan Peyniri Yerine Kaşar Kullanabilir Miyim?
Parmesan peyniri yerine kaşar kullanılabilir. Kaşar parmesan peyniriyle aynı etkiyi vermeyecektir ama lezzetini arttıracaktır.
