Fesleğenli Parmesanlı Linguine

Makarnayı servis tabağına alın. Dilerseniz ayrıca rendelenmiş parmesan peyniri ve taze fesleğen yaprakları serpiştirin. Sıcak olarak servis yapın.

Makarnaya Fesleğen Eklenir Mi?

Makarnayı süzdükten ve tabakladıktan sonra üzerine fesleğen eklemek hem şık bir dokunuş katar hem de lezzetini katlar. Sos olarakta kullanılabilir makarnayı süzdükten sonra fesleğenli sosa bulayabilirsiniz.

Makarnaya En Çok Hangi Peynirler Yakışır?

Makarnaya birçok peynir çok yakışır ama tek bir peynir söyleyecek olursak yoğun aromasıyla parmesan peyniri makarnaya en çok yakışan peynirdir.

Parmesan Peyniri Yerine Kaşar Kullanabilir Miyim?

Parmesan peyniri yerine kaşar kullanılabilir. Kaşar parmesan peyniriyle aynı etkiyi vermeyecektir ama lezzetini arttıracaktır.