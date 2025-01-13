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Tempura Kaplamalı Sardalya

Tempura Kaplamalı Sardalya
30 DAKİKA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Sardalyaları iyice temizleyin ve kurulayın. Derin bir kaba unu eleyin. Ayrı bir kasede yumurtayı hafifçe çırpın, ardından soğuk maden suyu ve tuz ekleyin.

  • 2

    Unu yavaş yavaş sıvı karışıma ilave edin ve hafifçe karıştırın. Hamurun pütürlü kalması normaldir. Çok fazla karıştırmamaya dikkat edin.

  • 3

    Geniş bir tavada kızartmak için yağı ısıtın. Yağ iyice ısındığında sardalyaları tempura hamuruna bulayın. Fazla hamuru hafifçe silkeleyin.

  • 4

    Sardalyaları kızgın yağa dikkatlice bırakın ve her iki tarafı da altın sarısı olana kadar, yaklaşık 2-3 dakika kızartın.

  • 5

    Kızaran sardalyaları kağıt havlu serili bir tabağa alarak fazla yağını süzün. Limon dilimleri ve taze yeşilliklerle birlikte servis yapın.

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