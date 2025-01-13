Tempura Kaplamalı Sardalya
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sardalyaları iyice temizleyin ve kurulayın. Derin bir kaba unu eleyin. Ayrı bir kasede yumurtayı hafifçe çırpın, ardından soğuk maden suyu ve tuz ekleyin.
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2
Unu yavaş yavaş sıvı karışıma ilave edin ve hafifçe karıştırın. Hamurun pütürlü kalması normaldir. Çok fazla karıştırmamaya dikkat edin.
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3
Geniş bir tavada kızartmak için yağı ısıtın. Yağ iyice ısındığında sardalyaları tempura hamuruna bulayın. Fazla hamuru hafifçe silkeleyin.
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4
Sardalyaları kızgın yağa dikkatlice bırakın ve her iki tarafı da altın sarısı olana kadar, yaklaşık 2-3 dakika kızartın.
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5
Kızaran sardalyaları kağıt havlu serili bir tabağa alarak fazla yağını süzün. Limon dilimleri ve taze yeşilliklerle birlikte servis yapın.
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