Fırında Patatesli Tavuk Baget
Akşam yemeklerinize şıklık ve lezzet katacak fırında patatesli tavuk baget tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tavuk butlarını fırın kabına alın. Havuçları soyup irice doğrayın. Patatesleri kabuklu olarak büyüklüklerine göre ikiye veya dörde bölün. Arpacık soğanları temizleyin. Tüm sebzeleri tavuğa ekleyin. Kekik, balzamik sirke, hardal, köri, tuz ve karabiber ilave edip harmanlayın.
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2
Tavuk suyunu üzerine gezdirin. Fırın kabının üzerini önce pişirme kağıdı sonra alüminyum folyo ile iyice kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40 dakika pişirin. Sürenin sonunda kabın üzerinden pişirme kağıdını ve folyoyu alıp 15-20 dakika daha pişirip servis yapın.
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