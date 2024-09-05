Fırında Patatesli Tavuk Baget

Tavuk butlarını fırın kabına alın. Havuçları soyup irice doğrayın. Patatesleri kabuklu olarak büyüklüklerine göre ikiye veya dörde bölün. Arpacık soğanları temizleyin. Tüm sebzeleri tavuğa ekleyin. Kekik, balzamik sirke, hardal, köri, tuz ve karabiber ilave edip harmanlayın.