Yaprak Sarmalı Enginar Dolması
Urla Beğendik Abi'nin kurucusu Handan Kaygusuzer'in özgün tarifiyle hazırlanan Yaprak Sarmalı Enginar Dolması, sağlıklı ve lezzetli bir alternatif arayanlar için mükemmel bir seçenek sunuyor. Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan yaprak sarması, bu yeni yorumuyla hem gözlere hem de damaklara hitap ediyor. Bu eşsiz tarifi denemek için yazımızı okumaya devam edin!
Yaprak Sarmalı Enginar Dolması Malzemeleri
Videolu Yaprak Sarmalı Enginar Dolması Yapılışı
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1
Enginarların kararan iç kısımlarını kaşık yardımıyla temizleyin. Lezzet vermesi için içlerini hafifçe tuzlayın.
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2
Pirinç, ince kıyılmış taze soğan, dereotu, karabiber, zeytinyağı ve tuzu karıştırarak iç harcı hazırlayın. Hazırladığınız iç harcı enginar çanaklarına paylaştırın.
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3
Her bir enginarı asma yapraklarıyla güzelce sarın. Dolmaları tencereye dizip üzerine limon dilimleri yerleştirin.
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4
Dolmaları tencereye dizin. Üzerlerine limon dilimlerini yerleştirip zeytinyağı gezdirin. Üzerini hafifçe geçecek kadar su ekleyin.
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5
Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Enginarlar yumuşayana kadar pişirip servis yapın.
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