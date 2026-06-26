Urla Beğendik Abi'nin kurucusu Handan Kaygusuzer'in özgün tarifiyle hazırlanan Yaprak Sarmalı Enginar Dolması, sağlıklı ve lezzetli bir alternatif arayanlar için mükemmel bir seçenek sunuyor. Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan yaprak sarması, bu yeni yorumuyla hem gözlere hem de damaklara hitap ediyor. Bu eşsiz tarifi denemek için yazımızı okumaya devam edin!