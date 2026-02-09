Patlıcan Kebabı
Güneydoğu Anadolu mutfağının bereketli topraklarından sofralarımıza taşınan, köz lezzeti ve lokum gibi pişmiş etin buluştuğu patlıcan kebabı ile tanışın. Damaklarda iz bırakan bu kadim lezzeti, tam ölçülü tarifi ve tüm püf noktalarıyla evinizde hazırlamanın yolunu keşfedin.
Malzemeler
Yapılışı
Patlıcanları alacalı soyup iki parmak kalınlığında yuvarlak dilimler halinde kesin. Domatesleri dilimleyin, biberleri 3-4 parçaya bölün. Kıyma, rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırıp yoğurun.
Köfte harcından patlıcan dilimleri büyüklüğünde yassı köfteler hazırlayın. Ufak bir fırın tepsisine 1 patlıcan, 1 köfte, 1 dilim domates ve 1 parça biber olacak şekilde yan yana dizin.
Yarım su bardağı suda salçayı eritip, ayçiçeği yağı ile birlikte ilave edin. Üzerine tuz, karabiber, fesleğen ve biraz kekik serpip, önce pişirme kağıdına sonra alüminyum folyoya sararak üzerini kapatın. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 45 dakika pişirin.
Kıyılmış maydanoz serptikten sonra sıcak olarak servis yapın.
Patlıcan Kebabının 5 Püf Noktası
Patlıcanları kestikten sonra tuzlu suda bekletmelisiniz. Bu sayede patlıcanın acısı giderilmiş olur ve fazla yağ çekmesini engeller.
Patlıcan kebabında kullanılacak olan etin çok yağsız olmaması gerekir. Orta yağlı bir dana kıyma patlıcan kebabı için idealdir.
Pişirme sürecinde tüm patlıcanların eşit düzeyde pişmesi için kalınlıklarının aynı olması gerekir. Bu sayede biri pişerken diğeri pişmemiş olmaz.
Patlıcan ve köfteleri dizerken çok sıkıştırmayın. Aralarında sıcak havanın girebileceği boşluk olmalı ki her tarafı eşit düzeyde pişebilsin.
Fırında yaptığınız patlıcan kebabının üzerine döktüğünüz salçalı sosa bir miktar zeytinyağı eklemek patlıcanı daha parlak ve güzel gösterir.
Patlıcanların Acısı Nasıl Alınır?
Geniş ve oda sıcaklığında suyla dolu bir kaseye bir yemek kaşığı tuz atıp içerisinde patlıcanları 15-20 dakika sonunda suyun kahverengileşmeye ve patlıcanın acısının çıkmaya başladığını göreceksiniz. Patlıcanlar yüzmeye meyilli olduklarından dolayı üzerilerine kase koyarak onları iyice suya batırabilirsiniz.
Patlıcan Kebabı Neden Sulu Kalır?
Patlıcan kebabı pişirirken kullandığınız fırının ısısı yeterince yüksek değilse patlıcanlar mühürlenmez içerisindeki suyu hapsetmez ve dışarı salar. Bu sebeple patlıcan kebabınız daha sulu bir hale gelir.
