Patlıcan Kebabının 5 Püf Noktası

Kıyılmış maydanoz serptikten sonra sıcak olarak servis yapın.

Patlıcanları kestikten sonra tuzlu suda bekletmelisiniz. Bu sayede patlıcanın acısı giderilmiş olur ve fazla yağ çekmesini engeller.

Patlıcan kebabında kullanılacak olan etin çok yağsız olmaması gerekir. Orta yağlı bir dana kıyma patlıcan kebabı için idealdir.

Pişirme sürecinde tüm patlıcanların eşit düzeyde pişmesi için kalınlıklarının aynı olması gerekir. Bu sayede biri pişerken diğeri pişmemiş olmaz.

Patlıcan ve köfteleri dizerken çok sıkıştırmayın. Aralarında sıcak havanın girebileceği boşluk olmalı ki her tarafı eşit düzeyde pişebilsin.

Fırında yaptığınız patlıcan kebabının üzerine döktüğünüz salçalı sosa bir miktar zeytinyağı eklemek patlıcanı daha parlak ve güzel gösterir.

Patlıcanların Acısı Nasıl Alınır?

Geniş ve oda sıcaklığında suyla dolu bir kaseye bir yemek kaşığı tuz atıp içerisinde patlıcanları 15-20 dakika sonunda suyun kahverengileşmeye ve patlıcanın acısının çıkmaya başladığını göreceksiniz. Patlıcanlar yüzmeye meyilli olduklarından dolayı üzerilerine kase koyarak onları iyice suya batırabilirsiniz.

Patlıcan Kebabı Neden Sulu Kalır?

Patlıcan kebabı pişirirken kullandığınız fırının ısısı yeterince yüksek değilse patlıcanlar mühürlenmez içerisindeki suyu hapsetmez ve dışarı salar. Bu sebeple patlıcan kebabınız daha sulu bir hale gelir.