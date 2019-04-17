Dört Peynirli Pizza
Her lokmada peynirin doyurucu lezzetini hissedin!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Maya, su ve toz şekeri karıştırıp 5 dakika dinlendirin. Ayrı bir yerde un ve tuzu harmanlayıp, ortasını havuz gibi açın ve mayalı karışımı ilave edip, kenarlardan ortaya azar azar malzeme indirerek 10 dakika yoğurun.
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2
Hamur toparlandığında yağlanmış geniş bir kaba alın. Üzerini bezle örtüp, sıcak bir ortamda 30 dakika dinlendirin. Unlanmış zemin üzerinde hamuru incecik açıp kenarlarını hafifçe kıvırın. Üzerine domates sos sürün. Peynirleri birlikte harmanlayıp hamurun üzerine yayın ya da dilerseniz farklı peynirleri ayrı bölümler halinde yerleştirin.
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3
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kenarları hafif kızarana dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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