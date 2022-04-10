Kuzu Pirzola ve Balzamik Soslu Sebzeler
Evde kuzu pirzola nasıl yapılır? Kuzu pirzolanın yanında hangi sebzeler iyi gider? İşte tüm detaylarıyla Kuzu Pirzola ve Balzamik Soslu Sebzeler tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kızgın tavada kalem pirzolaları önlü arkalı kızarana kadar pişirin. 2 diş kabukları soyulmuş sarımsakları ekleyip soteleyin.
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2
Yanmadan yağdan alın. Kekik ekleyip karıştırın. Daha sonra servis tabağına alın. Sebzeler için aynı tavada zeytinyağını ısıtın.
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3
Sebzeleri ayıklayıp, iki ya da dörde bölün. Tüm sebzeleri tavada yumuşayana kadar soteleyin. Balzamik sirke ekleyip harmanlayın. Ocaktan alıp servis tabağına aktarın. Sıcak olarak servis yapın.
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