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Kuzu Pirzola ve Balzamik Soslu Sebzeler

Kuzu Pirzola ve Balzamik Soslu Sebzeler
ORTA 10 DAKİKA

Evde kuzu pirzola nasıl yapılır? Kuzu pirzolanın yanında hangi sebzeler iyi gider? İşte tüm detaylarıyla Kuzu Pirzola ve Balzamik Soslu Sebzeler tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kızgın tavada kalem pirzolaları önlü arkalı kızarana kadar pişirin. 2 diş kabukları soyulmuş sarımsakları ekleyip soteleyin.

  • 2

    Yanmadan yağdan alın. Kekik ekleyip karıştırın. Daha sonra servis tabağına alın. Sebzeler için aynı tavada zeytinyağını ısıtın.

  • 3

    Sebzeleri ayıklayıp, iki ya da dörde bölün. Tüm sebzeleri tavada yumuşayana kadar soteleyin. Balzamik sirke ekleyip harmanlayın. Ocaktan alıp servis tabağına aktarın. Sıcak olarak servis yapın.

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