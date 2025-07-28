Enginarlı Tam Buğday Spagetti
Lif açısından zengin tam buğday spagettiyi, enginarın ferah lezzetiyle buluşturan bu tarif; hem besleyici hem de hafif bir öğün arayanlar için mükemmel bir seçenek.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Derin bir tencereye su koyup kaynatın. Su kaynadıktan sonra 1 çay kaşığı tuz ekleyin.
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2
Üzerine tam buğday spagettiyi ilave edin. 7-9 dakika haşlayın.
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3
Haşlanan makarnayı süzün. Soğuması için kenarda bekletin.
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4
Temizlenmiş ve ikiye bölünmüş enginarları limonlu suda 5 dakika bekletin. Zeytinyağını ve tereyağını geniş bir tavada ısıtın. Kıyılmış sarımsağı ekleyip 1-2 dakika soteleyin.
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5
Enginarları ilave edin. Orta ateşte 5-6 dakika kavurun. Suyu ve limon suyunu ekleyin. Tuz ve karabiberi ilave edin. Kapağını kapatıp 10 dakika pişirin.
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6
Haşlanmış makarnayı enginarların olduğu tavaya ekleyin. Karıştırarak makarnanın sosu çekmesini sağlayın.
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7
Kıyılmış taze soğan ve maydanozu serpin. 1-2 dakika daha karıştırarak ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.
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