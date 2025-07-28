Tarif Ara
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Enginarlı tam buğday spagetti

Enginarlı Tam Buğday Spagetti

Enginarlı Tam Buğday Spagetti
KOLAY 15 DAKİKA

Lif açısından zengin tam buğday spagettiyi, enginarın ferah lezzetiyle buluşturan bu tarif; hem besleyici hem de hafif bir öğün arayanlar için mükemmel bir seçenek.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Derin bir tencereye su koyup kaynatın. Su kaynadıktan sonra 1 çay kaşığı tuz ekleyin.

  • 2

    Üzerine tam buğday spagettiyi ilave edin. 7-9 dakika haşlayın.

  • 3

    Haşlanan makarnayı süzün. Soğuması için kenarda bekletin.

  • 4

    Temizlenmiş ve ikiye bölünmüş enginarları limonlu suda 5 dakika bekletin. Zeytinyağını ve tereyağını geniş bir tavada ısıtın. Kıyılmış sarımsağı ekleyip 1-2 dakika soteleyin.

  • 5

    Enginarları ilave edin. Orta ateşte 5-6 dakika kavurun. Suyu ve limon suyunu ekleyin. Tuz ve karabiberi ilave edin. Kapağını kapatıp 10 dakika pişirin.

  • 6

    Haşlanmış makarnayı enginarların olduğu tavaya ekleyin. Karıştırarak makarnanın sosu çekmesini sağlayın.

  • 7

    Kıyılmış taze soğan ve maydanozu serpin. 1-2 dakika daha karıştırarak ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Kekikli Biberiyeli Bütün Bonfile
ORTA 30 DAKİKA

Kekikli Biberiyeli Bütün Bonfile

Sebzeli Hellim Peynirli Şiş
ORTA

Sebzeli Hellim Peynirli Şiş

Pekmez Soslu Kaburga
ORTA 180 DAKİKA

Pekmez Soslu Kaburga

Fırında Taze Sarımsaklı Tavuk Köfte
ORTA 10 DAKİKA

Fırında Taze Sarımsaklı Tavuk Köfte