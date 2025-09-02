Kremalı, Kuşkonmazlı ve Sebzeli Tortellini
Kremanın yumuşak dokusu, kuşkonmazın tazeliği ve renkli sebzelerle buluşarak tortelliniyi gurme bir lezzete dönüştürüyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Tortellini hamuru için unu geniş bir kaba eleyin. Ortasını havuz gibi açın. Yumurtaları ortasına kırın, tuzu ve zeytinyağını ekleyin. Çatal yardımıyla karıştırın. Sert ama elastik bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini örtüp 30 dakika dinlendirin.
-
2
İç harcı için ıspanağı haşlayın. Küçük parçalara kesip derin bir kaba alın. Üzerine ricotta, parmesan peyniri tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.
-
3
Hamurunuzu, hafif unlu bir yerde açabilmek için minik toplar halinde parçalara ayırın. Her birini oklava yardımı ile açın. Hamurun inceliği tamamen size bağlıdır. Çok ince olduğunda yırtılabilir ve harcı muhafaza edemez. İdeal kalınlık bir kibrit çöpü kadardır.
-
4
Hamurunuzu açtıktan sonra 10x10 cm'lik kareler kesin. Ortasına harçtan bir miktar koyup, üçgen şeklinde katlayın. Sivri kenarları arkaya kıvırıp, uçlarını sıkıca birleştirin. Öndeki ucu hafif yukarı kıvırın. Derin bir tencerede kaynattığınız tuzlu suya tortellini'leri teker teker atın. 3-4 dakika pişirip, süzün.
-
5
Kuşkonmazları pişirmek için tavada zeytinyağını ısıtın, kuşkonmazları ekleyip yüksek ateşte 5-6 dakika kadar soteleyin. Kenarları hafifçe karamelize olmaya başlayınca ocaktan alın. Tuz ve karabiber serpiştirin.
-
6
Kremalı sos için küçük bir tencerede ricotta peyniri ve kremayı pürüzsüz olana kadar karıştırın. Sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyin. Düşük ısıda hafifçe ısıtarak kıvam almasını sağlayın.
-
7
Servis tabağına ya da küçük bir fırın kabına kremalı sosu yayın. Üzerine haşlanmış tortellini'leri ve sotelenmiş kuşkonmazları yerleştirin. Taze çekilmiş karabiber serpiştirip, taze fesleğen yaprakları ile süsleyin. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirip ılık olarak servis yapın.
