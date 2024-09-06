Barbunya Köftesi

Haşlanmış barbunyaları bir mutfak robotuna alın ve püre haline getirin. Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın veya rendeleyin. Püre haline getirdiğiniz barbunyaların üzerine soğan, sarımsak, yumurta, galeta unu, kimyon, karabiber ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırarak köfte harcını hazırlayın.