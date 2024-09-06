Hamur için tüm hamur malzemesinden orta yumuşaklıkta bir hamur yoğurun. Oda sıcaklığında 30 dakika dinlendirin. Patlıcan ve domatesleri halka, biberleri küçük şeritler halinde dilimleyin. Unlanmış tezgahta hamuru oklava ile oval şekilde açın.

Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisi üzerine hamuru yerleştirin. Kenarlarına yarım cm kalınlığında çerçeve yapın. Pizza sos malzemelerini karıştırıp hamurun üzerine sürün. Sebzeleri hamurun üzerine yerleştirin.

Mozarella peynirini irili ufaklı dilimleyerek sebzelerin aralarına koyun. Çörek otu serpip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika iyice kızarana kadar pişirin. Bal ve taze fesleğen ile servis yapın.