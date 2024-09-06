Hamur için:
4 su bardağı tam buğday unu
1 su bardağı su
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
Sos için:
2 yemek kaşığı domates püresi
Birer yemek kaşığı domates ve biber salçası
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım çay kaşığı kuru kekik ve toz sarımsak
Bir tutam tuz
Üzeri için:
3 adet kemer patlıcan
Birer adet kapya biber ve yeşil biber
Birer adet köy domatesi ve siyah domates
2 adet kiraz domates
1 adet top mozzarella
1 çay kaşığı çörek otu
1 tatlı kaşığı bal
2 dal fesleğen
Hamur için tüm hamur malzemesinden orta yumuşaklıkta bir hamur yoğurun. Oda sıcaklığında 30 dakika dinlendirin. Patlıcan ve domatesleri halka, biberleri küçük şeritler halinde dilimleyin. Unlanmış tezgahta hamuru oklava ile oval şekilde açın.
Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisi üzerine hamuru yerleştirin. Kenarlarına yarım cm kalınlığında çerçeve yapın. Pizza sos malzemelerini karıştırıp hamurun üzerine sürün. Sebzeleri hamurun üzerine yerleştirin.
Mozarella peynirini irili ufaklı dilimleyerek sebzelerin aralarına koyun. Çörek otu serpip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika iyice kızarana kadar pişirin. Bal ve taze fesleğen ile servis yapın.