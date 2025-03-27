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Dana Pirzola

Dana Pirzola
ORTA 65 DAKİKA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kiviyi halka dilimleyin. Tüm malzemeyi harmanlayın. Daha sonra fırın kabına kat kat yerleştirin. Streç filmle sıkıca sarıp buzdolabında 2 gün dinlendirin. Sürenin sonunda kızdırılmış döküm tavada önlü arkalı her iki taraflarını da 2'şer dakika pişirin. Eti başka bir yere aktarın.
  • 2
    Aynı tavada sebzeleri pişirin. Patatesleri önceden ısıtılmış 140 derece fırında 45 dakika pişirin.
  • 3
    Sebzeleri etin üzerine yerleştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyin ve sıcak olarak servis yapın.

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