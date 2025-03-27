Dana Pirzola

Kiviyi halka dilimleyin. Tüm malzemeyi harmanlayın. Daha sonra fırın kabına kat kat yerleştirin. Streç filmle sıkıca sarıp buzdolabında 2 gün dinlendirin. Sürenin sonunda kızdırılmış döküm tavada önlü arkalı her iki taraflarını da 2'şer dakika pişirin. Eti başka bir yere aktarın.