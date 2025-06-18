İsli Sarma
Malzemeler
Yapılışı
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1
Rezene, havuç ve pancarı iri dilimler halinde kesin. Ayçiçek yağı, soya sosu ve baharatları karıştırarak bir marinasyon sıvısı hazırlayın. Dilimlediğiniz sebzeleri bu sıvının içine alıp bir gece bekletin.
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2
Panko, miso, ve Antep fıstığına azar azar su ekleyerek püre kıvamına gelene kadar blender'da çekin. Bir gece beklettiğiniz sebze dilimlerini ızgaralayın ve küçük küpler halinde kesin. Sebze küplerini hazırladığını püre ile karıştırın ve dinlenmeye bırakın.
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3
Lahana yapraklarını ayırın ve damarlarını temizleyin. Daha sonra sarma yapmak üzere haşlayın ve soğuk suya alın. Soğuyan yaprakların içine harcı oldurup iki tarafı açık kalacak şekilde sarın.
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4
Cennet hurmasını soyun ve püre haline getirin. Zeytinyağı ile çırparak pürüzsüz bir hale getirin. İnce bir süzgeçten süzün. Sarmaların yanına sosu, üstüne ise karnabahar turşusu koyarak servis yapın.
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