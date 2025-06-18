İsli Sarma

Panko, miso, ve Antep fıstığına azar azar su ekleyerek püre kıvamına gelene kadar blender'da çekin. Bir gece beklettiğiniz sebze dilimlerini ızgaralayın ve küçük küpler halinde kesin. Sebze küplerini hazırladığını püre ile karıştırın ve dinlenmeye bırakın.