Peynirli Patlıcan Dilimleri
Malzemeler
Yapılışı
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1
Patlıcanları 1 cm kalınlığında halkalar şeklinde dilimleyin. Acısını almak için tuzlu suda 30 dakika bekletin. Domateslerin kabuklarını soyup mutfak robotundan geçirin veya rendeleyin.
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2
Orta boy bir tencerede, 4-5 yaprak kıyılmış fesleğen, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiberle beraber 10 dakika pişirin. Hafif derin ve orta boy bir fırın kabına pişirdiğiniz sostan 3-4 yemek kaşığı dolusu yayın.
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3
Bir sıra patlıcan dizip üzerlerine dilimlenmiş mozzarella peyniri ve fesleğen yaprağı yerleştirin. Tüm malzeme bitene kadar bu işlemi tekrarlayın.
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4
En son kalan zeytinyağını üzerine gezdirip, tuz ve karabiber serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında patlıcanlar kızarana kadar pişirin.
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5
Fırından alıp malzemenin üzerine tekrar birer dilim mozzarella peyniri yerleştirin. Peynir eriyene kadar fırınlayın ve sıcak servis yapın.
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