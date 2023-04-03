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Peynirli Patlıcan Dilimleri

KOLAY 20 DAKİKA

Patlıcan ve peynirin nefis uyumu, fırında peynirli patlıcan dilimleri tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Patlıcanları 1 cm kalınlığında halkalar şeklinde dilimleyin. Acısını almak için tuzlu suda 30 dakika bekletin. Domateslerin kabuklarını soyup mutfak robotundan geçirin veya rendeleyin.

  • 2

    Orta boy bir tencerede, 4-5 yaprak kıyılmış fesleğen, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiberle beraber 10 dakika pişirin. Hafif derin ve orta boy bir fırın kabına pişirdiğiniz sostan 3-4 yemek kaşığı dolusu yayın.

  • 3

    Bir sıra patlıcan dizip üzerlerine dilimlenmiş mozzarella peyniri ve fesleğen yaprağı yerleştirin. Tüm malzeme bitene kadar bu işlemi tekrarlayın.

  • 4

    En son kalan zeytinyağını üzerine gezdirip, tuz ve karabiber serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında patlıcanlar kızarana kadar pişirin.

  • 5

    Fırından alıp malzemenin üzerine tekrar birer dilim mozzarella peyniri yerleştirin. Peynir eriyene kadar fırınlayın ve sıcak servis yapın.

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