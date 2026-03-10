Mantarlı ve Gnocchi’li Biftek

Servis tabağına eti koyun. Yanına haşlanmış gnocchi, adaçayı yaprakları ve mantarları koyun. Tavada kalan sosu üzerlerine gezdirip servis yapın.

Gnocchi Neyle Yapılır?

Gnocchi haşlanmış patates püresi, un, yumurta ve tuzun karıştırılmasıyla yapılan bir İtalyan mantısıdır. Farklı Gnocchi tariflerimizi denemek isterseniz tıklayın!

Biftek Yumuşak Olması İçin Nasıl Pişirilir?

Etin yumuşak olması ve suyunun içinde kalması için önceden mühürlenmesi gerekir. Kızgın bir tavada her iki tarafını da 3-4 dakika mühürleyerek daha yumuşak ve sulu bir et elde edebilirsiniz.