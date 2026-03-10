Mantarlı ve Gnocchi’li Biftek
Yumuşacık gnocchi, sotelenmiş mantarlar ve lokum gibi bir biftek... Akşam yemeğinde restoran şıklığını sofranıza taşımaya hazır mısınız?
Malzemeler
Yapılışı
1
Gnocchi için patatesleri kabuklarıyla birlikte haşlayın. Ilındığında kabuklarını soyup ezici ya da rendeden geçirerek püre haline getirin. Geniş bir kaba alın.
2
Üzerine yumurtayı kırın. Azar azar un ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamuru 10 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın. Üzerine çatalla çizik atarak klasik gnocchi formu verin. Bol kaynar suya atın. Yüzeye çıkanları süzerek çıkarın ve kenarda bekletin.
3
Erikli sos için eriklerin çekirdeklerini çıkarıp iri doğrayın. Küçük bir tencereye alın. Üzerine şeker ve suyu ekleyin. Orta ateşte kaynamaya bırakın. Erikler yumuşayınca blender'den geçirip pürüzsüz hale getirin. Koyulaşmaya başlayınca limon suyunu ekleyin. 3-4 dakika daha pişirip kenara alın.
4
Biftekleri buzdolabından çıkarıp en az 20–30 dakika oda sıcaklığında bekletin. Kağıt havluyla etin her iki yüzünü de iyice kurulayın. Bu işlem yüzeyin güzel kızarmasını sağlayacak. Kalın tabanlı bir döküm veya çelik tavayı yüksek ısıda iyice ısıtın. Zeytinyağı ve tereyağını koyun.
5
Biftekleri tavaya koyup 2-3 dakika kızartın. Etin yüzeyinde kahverengi bir tabaka oluşmalı. Diğer yüzünü de 3-4 dakika pişirin. Üzerine erik sosunu gezdirin. Ezilmiş sarımsak ve adaçayı ekleyip ocaktan alın. Tuz ve karabiber serpin.
6
Geniş bir tavaya tereyağını alıp eritin. Temizlenmiş mantarları tavaya koyun. 2-3 dakika soteleyip ocaktan alın.
7
Servis tabağına eti koyun. Yanına haşlanmış gnocchi, adaçayı yaprakları ve mantarları koyun. Tavada kalan sosu üzerlerine gezdirip servis yapın.
Gnocchi Neyle Yapılır?
Gnocchi haşlanmış patates püresi, un, yumurta ve tuzun karıştırılmasıyla yapılan bir İtalyan mantısıdır. Farklı Gnocchi tariflerimizi denemek isterseniz tıklayın!
Biftek Yumuşak Olması İçin Nasıl Pişirilir?
Etin yumuşak olması ve suyunun içinde kalması için önceden mühürlenmesi gerekir. Kızgın bir tavada her iki tarafını da 3-4 dakika mühürleyerek daha yumuşak ve sulu bir et elde edebilirsiniz.
