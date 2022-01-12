Tavuklu, Nohutlu Pirinç Pilavı

Pirinci bir çay kaşığı tuz eklenmiş suda 20 dakika bekletin. Bol suyla yıkayıp iyice süzün. Tereyağını ve zeytinyağını tencerede ısıtıp pirinci ilave edin. Birkaç dakika orta ateşte karıştırarak pirinci kavurun. Nohudu ve tuzu ekleyip yavaş hareketlerle birkaç kez karıştırın. Tavuk suyu ve limon suyunu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pirinç taneleri yumuşayana kadar pişirin.