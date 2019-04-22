Elbasan Tava
Elbasan Tava, haşlanmış kuzu etinin yoğurtlu bir sosla fırınlanmasıyla yapılan enfes bir geleneksel Arnavut yemeğidir. İşte sofralarınızı süsleyecek o tarif!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tereyağını bir tavaya alıp yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine eti ilave edip 1-2 kez çevirin ve suyu katın. Et yumuşayana dek (gerekirse su ilave ederek) pişirip ocaktan alın. Ilındıktan sonra kemiklerinden ayırıp iri parçalar halinde didikleyin.
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2
Tuz, karabiber, pulbiberle karıştırın ve porsiyonluk fırın kaplarına paylaştırın. Yoğurt, yumurta ve unu bir kaba alıp, topak kalmayana dek birlikte iyice çırpın. Etin haşlama suyunu üzerine ekleyip yeniden karıştırın. Daha sonra fırın kaplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin.
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