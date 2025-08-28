Kuzu Etli Şevket-i Bostan
Ege mutfağının şifa dolu lezzeti: Kuzu etiyle buluşan Şevket-i Bostan hem doyurucu hem de geleneksel bir yemek deneyimi sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Şevket-i bostanın sap ve yapraklarını ayırın. Sap kısımlarını kaynar suda soyulacak kıvama gelene kadar haşlayın. Suyunu süzdürüp dışındaki sert kısımları soyup çıkarın ve atın.
-
2
Soğanı kıyıp zeytinyağında soteleyin. Üzerine eti (mümkünse kemikli et de olabilir) ilave edin. Suyunu salıp çekene kadar soteleyin.
-
3
Arapsaçını, şevket-i bostanı ve yapraklı kısmını da ekleyip sotelemeye devam edin. Sebze suyu, tuz ve karabiber katın. Kaynayana kadar harlı kaynamaya başlayınca kısık ateşte pişmeye bırakın.
-
4
Et yumuşamaya başlayınca terbiye için limon suyu ve yumurtayı çırpın. Yemeğin suyundan 1 çorba kepçesi ilave edin ve karıştırın. Daha sonra bu karışımı yemeğe azar azar ve karıştırarak ilave edin. Pişmeye bırakın.
-
5
Et yumuşayınca ocak alın. 5 dakika dinlendirip servis yapın.
