Sebze Pizzası

Hamuru için karnabaharı çiçeklerine ayırın. Pirinç tanesi boyutuna gelene kadar blender'de çekip derin bir kaba alın. Üzerine yumurta, rendelenmiş eski kaşar ve tuzu ekleyin. Hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın ve tatlı tabağı büyüklüğünde açın.