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Sebze Pizzası

Sebze Pizzası

Mevsim sebzeleriyle zenginleşen sebze pizzası tarifi, hem sağlıklı hem de pratik bir ev yapımı pizza alternatifi sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Hamuru için karnabaharı çiçeklerine ayırın. Pirinç tanesi boyutuna gelene kadar blender'de çekip derin bir kaba alın. Üzerine yumurta, rendelenmiş eski kaşar ve tuzu ekleyin. Hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın ve tatlı tabağı büyüklüğünde açın.
  • 2
    Harcı için kırmızıbiber, domates, maydanoz, sivri biber, sarımsak, karabiber ve tuzu da blender'den geçirin. Karıştırarak sulu kıvamda bir harç elde edin.
  • 3
    Açılan hamurların üzerine harcı pay edip, yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında hamur pembeleşip çıtırlaşana dek pişirin. Fırından çıkarmadan 2 dakika önce halka dilimlenmiş mozarella peynirini pizza hamurlarının üzerine koyun. Peynirler hafif eriyene dek pişirip çıkarın. Fesleğen yaprağı ve karabiber ile süsleyip servis yapın.

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