Narlı İçli Köfte Tarifi

İçi için kıyma, sıvıyağ ve yemeklik doğranmış soğanı bir tavaya alıp, kısık ateşte 5 dakika kavurun. Sıcakken içine ceviz, kıyılmış maydanoz, tuz, yenibahar, karabiber katın ve karıştırın. Soğuduktan sonra nar ekleyip, tekrar karıştırın. Köftenin içine iç harçtan 1 yemek kaşığı koyun ve şekil verin. Dış ve iç harç bitene kadar işleme devam edin.