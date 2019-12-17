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Narlı İçli Köfte Tarifi

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Sofralarınıza ve midenize yeni bir soluk getiriyoruz bu tarifle! Narlı içli köfte bildiğiniz tüm lezzetleri unutturuyor, nasıl mı ? İşte Narlı İçli Köfte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Öncelikle içli köftenin dışı için bulgur, irmik ve buğday yarmasını derin bir kaba koyun. Üzerini geçmeyecek şekilde su ekleyin ve 20 dakika bekletin. İyice yoğurun ve elle açıp, şekil verecek kıvama geldiğinde dilediğiniz biçimde şekillendirin.

  • 2

    İçi için kıyma, sıvıyağ ve yemeklik doğranmış soğanı bir tavaya alıp, kısık ateşte 5 dakika kavurun. Sıcakken içine ceviz, kıyılmış maydanoz, tuz, yenibahar, karabiber katın ve karıştırın. Soğuduktan sonra nar ekleyip, tekrar karıştırın. Köftenin içine iç harçtan 1 yemek kaşığı koyun ve şekil verin. Dış ve iç harç bitene kadar işleme devam edin.

  • 3

    Genişçe bir tencereye su koyup, kaynatın. Tuz katın ve köfteleri içine atıp, yumuşayana kadar haşlayın. Kevgirle suyun içinden alın ve sıcak olarak servis yapın.

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