Fırında Kuzu
Fırında yavaş yavaş pişen kuzu eti, yumuşacık dokusu ve yoğun aromasıyla sofraların en özel ana yemeği olmaya aday.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Krep hamuru için tüm malzemeyi derin bir kapta çırpın.
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2
Krep hamurunun yarısını büyük boy, yapışmaz yüzeyli bir tavada önlü arkalı pişirin. Kalan hamuru da aynı şekilde pişirin. Krep hamurlarınız hazır.
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3
Mantarları küp şeklinde doğrayıp tavada suyunu salıp çekene dek kavurun. Tuz ve karabiberle tatlandırıp ılınmaya bırakın.
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4
Etin her tarafını taze ve iri çekilmiş tuz ve karabiberle ovun. Etin birkaç yerinden sivri uçlu bir bıçakla delikler açın.
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5
Eti mutfak ipiyle sıkıca file şeklinde bağlayın.
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6
Yapışmaz yüzeyli bir tavayı iyice ısıtın. Tava ısınınca etin her tarafını tereyağıyla birlikte iyice mühürleyin.
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7
Eti ocaktan alın, iplerini makasla kestikten sonra her tarafına dijon hardalı sürün.
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8
Kreplerin üzerine mantarları serpin. Eti de kreplerin ortasına yerleştirin. Etin her tarafını kapatacak şekilde krep hamuruna sarın.
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9
Milföy hamurlarını yan yana birleştirip merdane ile hafifçe açın. Krebe sarılı eti milföyle de ikinci kez sarın.
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10
Milföye sarılı eti fırın tepsisine yerleştirin. Hamurun her tarafına sütle çırpılmış yumurta sarısı sürün, çörek otu ve susam serpin.
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11
Önceden ısıtılmış 190 dereceye ayarlı fırında, milföy hamuru kızana kadar pişirin.
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12
Damak tadınıza göre patates püresi ve mevsim salatası ile birlikte servis yapın.
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