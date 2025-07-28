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Fırında Kuzu

Fırında Kuzu
ZOR 60 DAKİKA

Fırında yavaş yavaş pişen kuzu eti, yumuşacık dokusu ve yoğun aromasıyla sofraların en özel ana yemeği olmaya aday.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Krep hamuru için tüm malzemeyi derin bir kapta çırpın.
  • 2
    Krep hamurunun yarısını büyük boy, yapışmaz yüzeyli bir tavada önlü arkalı pişirin. Kalan hamuru da aynı şekilde pişirin. Krep hamurlarınız hazır.
  • 3
    Mantarları küp şeklinde doğrayıp tavada suyunu salıp çekene dek kavurun. Tuz ve karabiberle tatlandırıp ılınmaya bırakın.
  • 4
    Etin her tarafını taze ve iri çekilmiş tuz ve karabiberle ovun. Etin birkaç yerinden sivri uçlu bir bıçakla delikler açın.
  • 5
    Eti mutfak ipiyle sıkıca file şeklinde bağlayın.
  • 6
    Yapışmaz yüzeyli bir tavayı iyice ısıtın. Tava ısınınca etin her tarafını tereyağıyla birlikte iyice mühürleyin.
  • 7
    Eti ocaktan alın, iplerini makasla kestikten sonra her tarafına dijon hardalı sürün.
  • 8
    Kreplerin üzerine mantarları serpin. Eti de kreplerin ortasına yerleştirin. Etin her tarafını kapatacak şekilde krep hamuruna sarın.
  • 9
    Milföy hamurlarını yan yana birleştirip merdane ile hafifçe açın. Krebe sarılı eti milföyle de ikinci kez sarın.
  • 10
    Milföye sarılı eti fırın tepsisine yerleştirin. Hamurun her tarafına sütle çırpılmış yumurta sarısı sürün, çörek otu ve susam serpin.
  • 11
    Önceden ısıtılmış 190 dereceye ayarlı fırında, milföy hamuru kızana kadar pişirin.
  • 12
    Damak tadınıza göre patates püresi ve mevsim salatası ile birlikte servis yapın.

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