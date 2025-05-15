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Çıtır Tavuk

Çıtır Tavuk
ORTA 30 DAKİKA

Dışı çıtır, içi sulu nefis tavuklar! Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu çıtır tavuk tarifiyle fast food lezzetini aratmayacaksınız.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tavuğu geniş bir kaba alıp üzerine nişasta ilave edin ve harmanlayın. Fazla kısmını almak için bir süzgece koyup sallayın.
  • 2
    Yumurtaları bir tabağa kırıp çırpın. Galeta ununu düz bir tabağa alıp, tuz ve karabiberle karıştırın. Yağı yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp orta ateşte kızdırın.
  • 3
    Tavukların yarısını önce yumurtaya, sonra galeta ununa bulayın. Kızgın yağa atıp önlü arkalı kızartın ve fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Kalan tavukları da aynı şekilde pişirip servis yapın.

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