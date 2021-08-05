Tarator ve Narlı Salata Eşliğinde Peynirli Havuç Köftesi

Tarator için bayat ekmeği ıslatın, iyice sıkıp ufalayın. Bir kasede dövülmüş sarmısak, nar ekşisi, dövülmüş ceviz, zeytinyağı ve tuzu iyice karıştırın veya blenderden geçirin. Üzerini streç film ile kapatarak servis yapana kadar bekletin.