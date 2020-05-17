İç harcı için kıyma ve kıyılmış soğanı ayçiçeği yağında kavurun. Ceviz, tuz ve karabiber ilave edin. Ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Dış harç için bulgurun üzerine çıkacak kadar sıcak su ekleyin ve ıslatın. İçine kıyılmış soğan, kimyon, salça ve tuz ilave edip, yoğurun. Daha sonra kıymayı ekleyin ve tekrar yoğurarak hamur haline getirin.