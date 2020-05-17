Sac Oruğu
İnce bulgur ve etin ustalıkla yoğrulup sacda pişirilmesiyle ortaya çıkan bu eşsiz lezzet, Anadolu’nun otantik dokusunu ve zengin mutfak kültürünü sofranıza taşır.
Malzemeler
Yapılışı
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1
İç harcı için kıyma ve kıyılmış soğanı ayçiçeği yağında kavurun. Ceviz, tuz ve karabiber ilave edin. Ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Dış harç için bulgurun üzerine çıkacak kadar sıcak su ekleyin ve ıslatın. İçine kıyılmış soğan, kimyon, salça ve tuz ilave edip, yoğurun. Daha sonra kıymayı ekleyin ve tekrar yoğurarak hamur haline getirin.
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2
Harçtan cevizden büyük parçalar koparın ve tatlı tabağı büyüklüğünde ince olacak şekilde elinizle açın. Açtığınız 1 adet hamurun üzerine iç harçtan koyun ve diğer açtığınız hamurla üzerini kapatın. Kenarlarını iyice bastırarak kapatın. Kalan hamur ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Tavaya aldığınız tereyağında önlü arkalı kızartın.
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