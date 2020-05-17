Tarif Ara
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Sac oruğu

Sac Oruğu

İnce bulgur ve etin ustalıkla yoğrulup sacda pişirilmesiyle ortaya çıkan bu eşsiz lezzet, Anadolu’nun otantik dokusunu ve zengin mutfak kültürünü sofranıza taşır.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    İç harcı için kıyma ve kıyılmış soğanı ayçiçeği yağında kavurun. Ceviz, tuz ve karabiber ilave edin. Ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Dış harç için bulgurun üzerine çıkacak kadar sıcak su ekleyin ve ıslatın. İçine kıyılmış soğan, kimyon, salça ve tuz ilave edip, yoğurun. Daha sonra kıymayı ekleyin ve tekrar yoğurarak hamur haline getirin.

  • 2

    Harçtan cevizden büyük parçalar koparın ve tatlı tabağı büyüklüğünde ince olacak şekilde elinizle açın. Açtığınız 1 adet hamurun üzerine iç harçtan koyun ve diğer açtığınız hamurla üzerini kapatın. Kenarlarını iyice bastırarak kapatın. Kalan hamur ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Tavaya aldığınız tereyağında önlü arkalı kızartın.

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Balıkbudu Köfte
ORTA 20 DAKİKA

Balıkbudu Köfte

Soğan Çanaklarında Maş Fasulyesi ve Taze Yer Fıstığı
ORTA

Soğan Çanaklarında Maş Fasulyesi ve Taze Yer Fıstığı

Pekmezli Kuzu İncik Tandır

Pekmezli Kuzu İncik Tandır

Köfte Kebabı
KOLAY

Köfte Kebabı