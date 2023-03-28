İslim Kebabı

Bu arada patlıcanları alacalı soyun. Uzunlamasına ve aynı incelikte dört parça elde edecek şekilde kesin. Tuzlayıp bir tepsiye dizin. Bu şekilde 30 dakika bekletin. Yıkayıp kurulayın. Yağı tavaya alıp ısıtın. Patlıcan dilimlerinin her tarafını pembeleşinceye kadar kızartın. Fazla yağını süzmek için kağıt mutfak havlusunun üzerine alın.