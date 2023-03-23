Sebzeli Tavuk
Sebzeli tavuk, lezzeti, biberlerin renkleriyleriyle hem göze hem de mideye hitap eden lezzetli bir tarif. Peki sebzeli tavuk nasıl yapılır? Kolay tarifiyle nefis sebzeli tavuk tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tavuk etini parçalar halinde doğrayın. Kimyon ve kişniş tohumunu havanda dövün. Büyük bir kasede 1 yemek kaşığı tereyağı, tavuk eti, tuz, karabiber, kimyon ve kişniş tohumunu, defne yaprakları, biberiye, limon kabuğu ve limon suyunu karıştırın.
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2
Kaseyi streç filme kapatıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Kırmızı soğanları dörde bölün. Havuçları temizleyip irice doğrayın. Kapya biberleri temizleyip irice doğrayın.
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3
Eti buzdolabından çıkarın. Tüm malzemeyle karıştırıp fırın kabına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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