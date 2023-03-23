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Sebzeli Tavuk

Sebzeli Tavuk
KOLAY

Sebzeli tavuk, lezzeti, biberlerin renkleriyleriyle hem göze hem de mideye hitap eden lezzetli bir tarif. Peki sebzeli tavuk nasıl yapılır? Kolay tarifiyle nefis sebzeli tavuk tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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