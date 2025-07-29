Yeşil Soslu Ispanaklı Peynir Köftesi
Yeşil sosun ferah aromasıyla buluşan ıspanaklı peynir köftesi, hem hafif hem de protein dolu sağlıklı bir alternatif sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ispanağı iyice yıkadıktan sonra kaynar suda 1-2 dakika haşlayıp çıkarın. Avucunuzla sıkarak fazla suyunu süzüp derin bir kaba alın. İçinden yarım su bardağı kadarını kenara ayırın.
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2
Üzerine lor peyniri, rendelenmiş eski kaşar, rendelenmiş sarımsak ve tuzu ekleyin. Tüm malzeme tamamen karışana dek elinizle yoğurun. Ellerinizi ıslatın. Ispanaklı lorlu karışımdan avuç içi büyüklüğünde parçalar alın. Yuvarlayarak yaklaşık 12 adet köfte hazırlayın.
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3
Bir tencereye yumurtaları koyun. Üzerini geçecek kadar su ilave edin. Kayısı kıvamında olacak şekilde yaklaşık 5-6 dakika haşlayın.
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4
Sos için derin bir kabın içine ayırdığınız yarım su bardağı ıspanak, krema, hardal, limon suyu ve tuzu koyun. Sos kıvamına gelene kadar çekin.
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5
Ispanaklı lor toplarını servis tabağına alın. Yanına haşlanmış yumurtaları koyun. Sosu üzerlerine gezdirin. Karabiber ve sumak serpip servis yapın.
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