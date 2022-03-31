Tirit Kebabı

Tereyağının üçte birini derin bir tencereye alıp ısıtın ve eti ekleyip orta ısıda kavurun. Et suyunu salıp çektikten sonra su ve nohudu ekleyin. Damla sakızı ve kakuleyi havanda ayrı ayrı dövün. Tüm baharatları, tuzu ve tarçını ete ekleyip pişene kadar kavurmaya devam edin. Tırnak pideleri küp doğrayın ve bir fırın kabına yerleştirin.