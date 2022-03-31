Tirit Kebabı
Sunumuyla iftar sofralarınızı şenlendirecek, doyurucu bir tarif olan tirit kebabının yapımı oldukça basit. İşte kolay tarifi, lezzetli sunumuyla Tirit Kebabı tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tereyağının üçte birini derin bir tencereye alıp ısıtın ve eti ekleyip orta ısıda kavurun. Et suyunu salıp çektikten sonra su ve nohudu ekleyin. Damla sakızı ve kakuleyi havanda ayrı ayrı dövün. Tüm baharatları, tuzu ve tarçını ete ekleyip pişene kadar kavurmaya devam edin. Tırnak pideleri küp doğrayın ve bir fırın kabına yerleştirin.
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2
Kalan tereyağının üçte birini eritin ve pidelerin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika kadar hafifçe kızartıp gevrekleşmesini sağlayın. Gevrekleşen pidelerin üzerine kavrulan nohutlu eti dökün ve kalan tereyağını eritip gezdirin. Maydanoz, dereotu ve yoğurt ile beraber servis yapın.
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