Karabuğdaylı Soğan Dolması
Malzemeler
Yapılışı
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1
Soğanın kabuklarını soyun. Çok derin olmayacak şekilde bıçak ile dikine çizik atıp, ortasını yarın. Kestiğiniz kısımdan soğanın her katı gözükecek.
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2
Geniş bir tencereye su doldurun. İçine soğanları ekleyin. Tencereyi ocağın üzerine koyup, orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ocağı orta ateşe getirip, soğanı 40 dakika haşlayın. Haşlandıktan sonra ocağın altını kapatıp, süzgece dökerek suyunu süzün.
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3
Karabuğdayı bir tencereye aktarın. Üzerini geçecek kadar su ekleyip ocağa koyun. Orta ısılı ateşte 20 dakika haşlayın ve süzün.
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4
Bir tavada tereyağını eritin. Erittiğiniz tereyağının yarısını karabuğdayın üzerine dökün. Tuz, karabiber, pul biber, dereotu ve eski kaşarı da ekleyin ve karıştırın. Pastırmayı ince uzun doğrayın. Sarımsağı soyup, rendeleyin. Pastırma ve sarımsağı da karabuğdayın üzerine ilave edin ve tekrar karıştırın.
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5
Patlıcanı kabuğunu soymadan küçük küpler halinde doğrayın. Derin bir tencerenin içerisine ayçiçek yağını ekleyin. Tencereyi orta ısılı ocağın üzerine koyun ve yağı ısıtın. Kestiğiniz küp patlıcanları yağın içerisine atıp kızartın. Kızaran patlıcanları kevgir ile alıp, havlu kağıt serili bir tabağın içine aktarın. Patlıcanları da karabuğdaylı karışımın içine ilave edip, karıştırın.
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6
Dolmayı hazırlamak için soğanın kesik göbek kısmına bir yemek kaşığı iç harçtan koyun. Soğanın formunu bozmadan dikkatlice kapatın. Tüm malzemeyi aynı işleme uygulayın.
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7
Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine soğan dolmasını koyun.
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8
Yağlı krema için kremayı bir tencereye aktarıp, ocağın üzerine koyun. Orta ateşte kaynatın. İçerisine limon kabuğu ekleyip 15 dakika kaynatın. İyice koyulaştıktan sonra limon suyunu da içerisine dökün. Sık sık karıştırarak 7-8 dakika daha pişirip kenara alın.
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9
Tepsideki soğan dolmasının üzerine geriye kalan eritilmiş tereyağını gezdirin.
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10
Ardından hazırladığınız yağlı kremayı da dolmaların üzerine dökün. Ancak 4 yemek kaşığı kremayı kenara ayırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika, soğanın üzeri kızarana kadar pişirin. Çıkarın ve ılınınca üzerine kalan kremayı gezdirerek servis yapın.
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