Karabuğdaylı Soğan Dolması

Bir tavada tereyağını eritin. Erittiğiniz tereyağının yarısını karabuğdayın üzerine dökün. Tuz, karabiber, pul biber, dereotu ve eski kaşarı da ekleyin ve karıştırın. Pastırmayı ince uzun doğrayın. Sarımsağı soyup, rendeleyin. Pastırma ve sarımsağı da karabuğdayın üzerine ilave edin ve tekrar karıştırın.