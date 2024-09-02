Keçi Peynirli Yeşil Linguine

Makarnayı hafif diri kalacak şekilde haşlayın. Sos malzemelerini robotta çekip makarna ile harmanlayın. Servis için büş peynirini ezip top haline getirin. Makarnayı servis tabağına alın. Büş peyniri, kıyılmış badem ve karadut ile süsleyip servis yapın.