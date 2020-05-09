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Pilavlı Pirzola Dolması

Pilavlı Pirzola Dolması

Kemikli pirzolanın özenle açılmış ceplerinde pilavın aroması, damaklarda unutulmaz bir tat bırakır.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Pilav için pirinci tuzlu sıcak suda yarım saat bekletin. Ayrı bir yerde yemeklik kıyılmış soğanı tereyağında soteleyin. Suyu süzülmüş pirinci ekleyip kavurun. Kuş üzümü, dolmalık fıstık, karabiber, yenibahar, tarçın ve karanfil ilave edip karıştırın. Bir buçuk su bardağı su ekleyip, üzeri göz göz olana dek pişirin.

  • 2

    Ocaktan alıp, üzerini kağıt havlu ile kapatın ve 10-15 dakika dinlendirin. Pirzolalara karabiber, kekik ve tuz ekleyip, 10 dakika dinlendirin. Pilavdan, tepeleme 1 yemek kaşığı alıp, bir adet pirzolanın üzerine yerleştirin. Kenarına çırpılmış yumurta akı sürüp ikinci pirzolayı üzerine yerleştirin. Kalan pirzolaları da aynı şekilde hazırlayın. Izgarada veya yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

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