Peynirli Fesleğenli Kırmızı Biber Sarma
Hafif yemek tarifleriniz arasına girebilecek, Pratik bir yan lezzet olabilecek kırmızı biber sarması tarifi,
Malzemeler
Yapılışı
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1
Peyniri bir kaseye alıp içine kremayı ekleyin ve karıştırın. Fesleğenleri yıkayıp ince doğradıktan sonra üzerine ekleyin.
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2
1 adet közlenmiş biberi kesme tahtasına alın. Bıçak yardımıyla bir kenarından kesip içini açın.
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3
Biberin uç noktasına 1 kaşık peynirli fesleğenli harçtan koyup rulo şeklinde sarın. Kalan biberleri de aynı şekilde hazırlayın. Soğuk olarak servis yapın.
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