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Peynirli Fesleğenli Kırmızı Biber Sarma

KOLAY 15 DAKİKA

Hafif yemek tarifleriniz arasına girebilecek, Pratik bir yan lezzet olabilecek kırmızı biber sarması tarifi,

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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