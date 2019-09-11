Kekikli Biberiyeli Bütün Bonfile

Bonfileyi fırın tepsisine alıp, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 45 dakika pişirin. Fırın termometresi kullanıyorsanız gösterge 120 olduğunda etiniz az pişmiş, 125 orta, 130'dan sonrası çok pişmiş olacaktır. Kullanmıyorsanız, eti dışarıya alın, bıçağın ucuyla derin bir çizik atın. İçindeki suyun rengine ve damak zevkinize göre karar vererek pişirmeye devam edin veya bitirin. Fırından çıkarıp dinlenmeye bıraktığınızda da bu süre içinde pişmeye devam edecek. Bu nedenle pişme kontrolünde bu noktaya dikkat edin. Fırından aldığınız bonfilenin üzerini yağlı kağıt ve onun da üzerini alüminyum folyo ile kapatıp 15 dakika dinlendirin.