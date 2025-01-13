Çerkes tavuğu burger köftesi için tavuk göğsünü bir tutam tuz ile haşlayın. İster didikleyin, ister robottan geçirin. Çavdar ekmeğinin içini ufalayıp 4-5 yemek kaşığı tavuğu haşladığınız tavuk suyu ile ıslatın. Biber salçası ve ceviz içini de ekleyip tüm harcı karıştırıp yoğurun. Burger köftesi şekli verin.