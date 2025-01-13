Çerkes Tavuğu Burger
Malzemeler
Yapılışı
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1
Çerkes tavuğu burger köftesi için tavuk göğsünü bir tutam tuz ile haşlayın. İster didikleyin, ister robottan geçirin. Çavdar ekmeğinin içini ufalayıp 4-5 yemek kaşığı tavuğu haşladığınız tavuk suyu ile ıslatın. Biber salçası ve ceviz içini de ekleyip tüm harcı karıştırıp yoğurun. Burger köftesi şekli verin.
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2
Hamburger ekmeğini ızgarada ısıtın. Domates ve soğanı halka dilimleyin. Avokadoyu ezip püre haline getirin. Tüm malzemeyi ve hazırladığınız köfteyi istediğiniz sıralama ile en üste ceviz gelecek şekilde yerleştirin. Servis yapın.
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