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Çerkes Tavuğu Burger

Çerkes Tavuğu Burger
30 DAKİKA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Çerkes tavuğu burger köftesi için tavuk göğsünü bir tutam tuz ile haşlayın. İster didikleyin, ister robottan geçirin. Çavdar ekmeğinin içini ufalayıp 4-5 yemek kaşığı tavuğu haşladığınız tavuk suyu ile ıslatın. Biber salçası ve ceviz içini de ekleyip tüm harcı karıştırıp yoğurun. Burger köftesi şekli verin.

  • 2

    Hamburger ekmeğini ızgarada ısıtın. Domates ve soğanı halka dilimleyin. Avokadoyu ezip püre haline getirin. Tüm malzemeyi ve hazırladığınız köfteyi istediğiniz sıralama ile en üste ceviz gelecek şekilde yerleştirin. Servis yapın.

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