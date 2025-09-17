Domates Soslu Kabak Çiçeği Kızartması
Yaz sabahlarının en lezzetli geleneği! İncecik hamura sarılıp kızartılan kabak çiçeklerinin içine gizlenen peynirin sıcaklığı, üzerine gezdirilen taptaze domates sosuyla buluşuyor. Her lokmada mutluluk var.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Domates sos için domatesleri yıkayıp ikiye kesin, rendeleyin. Zeytinyağını tencerede ısıtın. Üzerine domates, rendelenmiş sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan almadan hemen önce taze fesleğen ekleyin ve soğumaya bırakın.
-
2
Tempura hamuru için yumurta ile soğuk soda veya suyu çırpın. Üzerine un, nişasta, tuz, karabiber ve rendelenmiş sarımsağı ekleyin. Tel çırpıcıyla hafifçe karıştırın, biraz topaklı kalması normaldir.
-
3
Kabak çiçeklerini önce una, ardından tempura hamuruna bulayın. Yağı 170-180 derecede ısıtın. Çiçekleri altın sarısı renk alana kadar, yaklaşık 2–3 dakika kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
-
4
Servis tabağının tabanına domates sosu yayın. Üzerine kızarmış kabak çiçeklerini yerleştirin. Kıyılmış taze fesleğen veya maydanoz ile süsleyerek sıcak servis yapın.
