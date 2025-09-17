Domates Soslu Kabak Çiçeği Kızartması

Domates sos için domatesleri yıkayıp ikiye kesin, rendeleyin. Zeytinyağını tencerede ısıtın. Üzerine domates, rendelenmiş sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan almadan hemen önce taze fesleğen ekleyin ve soğumaya bırakın.