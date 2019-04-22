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Karnabahar Soslu Hünkar Beğendi

ORTA 10 DAKİKA

Tekrar tekrar yapacağınız, dillere desten olacak o tarif! İşte Karnabahar Soslu Hünkar Beğendi tarifimiz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Tavuk etini kuşbaşı doğrayın. Zeytinyağını tencereye alıp üzerine eti ekleyin ve 7-8 dakika karıştırarak kavurun.

  • 2

    Üzerine yemeklik doğranmış soğanı ilave edin. 2 dakika birlikte kavurup salçaları ekleyin. 5 dakika kavurup, tuz, karabiber ve malzemenin üzerini 3-4 parmak geçecek kadar sıcak su katın. Orta ateşte et yumuşayana dek pişmeye bırakın.

  • 3

    Karnabaharlı beşamel sos için, karnabaharı çiçeklerine ayırıp tuzlu suda haşlayın. Çiçeklerin sap kısımlarını kesip bir çatalla ezin. 3 çorba kaşığı tereyağını bir tencereye alıp kızdırın. Üzerine unu ilave edin ve sürekli karıştırarak rengi dönene dek kavurun.

  • 4

    Azar azar ve sürekli karıştırarak sütü ilave edin. Süt kaynamaya başlayınca altını kısın. Karnabahar, kaşar peyniri, tuz, karabiberi ekleyip sürekli ve hızlı karıştırarak 5 dakika pişirin, ocaktan alın.

  • 5

    Karnabaharlı beşamel sosu servis tabaklarına koyun. Üzerine tavuk etini yerleştirip servis yapın.

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