Karnabahar Soslu Hünkar Beğendi
Tekrar tekrar yapacağınız, dillere desten olacak o tarif! İşte Karnabahar Soslu Hünkar Beğendi tarifimiz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tavuk etini kuşbaşı doğrayın. Zeytinyağını tencereye alıp üzerine eti ekleyin ve 7-8 dakika karıştırarak kavurun.
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2
Üzerine yemeklik doğranmış soğanı ilave edin. 2 dakika birlikte kavurup salçaları ekleyin. 5 dakika kavurup, tuz, karabiber ve malzemenin üzerini 3-4 parmak geçecek kadar sıcak su katın. Orta ateşte et yumuşayana dek pişmeye bırakın.
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3
Karnabaharlı beşamel sos için, karnabaharı çiçeklerine ayırıp tuzlu suda haşlayın. Çiçeklerin sap kısımlarını kesip bir çatalla ezin. 3 çorba kaşığı tereyağını bir tencereye alıp kızdırın. Üzerine unu ilave edin ve sürekli karıştırarak rengi dönene dek kavurun.
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4
Azar azar ve sürekli karıştırarak sütü ilave edin. Süt kaynamaya başlayınca altını kısın. Karnabahar, kaşar peyniri, tuz, karabiberi ekleyip sürekli ve hızlı karıştırarak 5 dakika pişirin, ocaktan alın.
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5
Karnabaharlı beşamel sosu servis tabaklarına koyun. Üzerine tavuk etini yerleştirip servis yapın.
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