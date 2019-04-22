Karnabahar Soslu Hünkar Beğendi

Karnabaharlı beşamel sos için, karnabaharı çiçeklerine ayırıp tuzlu suda haşlayın. Çiçeklerin sap kısımlarını kesip bir çatalla ezin. 3 çorba kaşığı tereyağını bir tencereye alıp kızdırın. Üzerine unu ilave edin ve sürekli karıştırarak rengi dönene dek kavurun.