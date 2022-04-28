Sebzeli Kuzu Kavurma
Akşam yemeği için doyurucu bir tarif olan sebzeli kuzu kavurma, şık sunumuyla bayram misafirleriniz için de yapabileceğiniz lezzetli bir tarif.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Eti una bulayıp fazla kısmını silkeleyin. Bir tencereyi kızdırıp eti ekleyin ve kısık ateşte 4-5 dakika kavurun. Üzerine irice doğranmış soğan ve sarımsak ekleyip, 2 su bardağı su ilave edin.
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2
Orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Havuç ve kabağı temizleyip halka doğrayın. Biberleri irice kıyın. Zeytinyağını bir tavaya alın ve sebzeleri ekleyip soteleyin. Kalan 1 su bardağı suyu ilave edip 5 dakika birlikte pişirip servis yapın.
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