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Sebzeli Kuzu Kavurma

Sebzeli Kuzu Kavurma
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Akşam yemeği için doyurucu bir tarif olan sebzeli kuzu kavurma, şık sunumuyla bayram misafirleriniz için de yapabileceğiniz lezzetli bir tarif.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Eti una bulayıp fazla kısmını silkeleyin. Bir tencereyi kızdırıp eti ekleyin ve kısık ateşte 4-5 dakika kavurun. Üzerine irice doğranmış soğan ve sarımsak ekleyip, 2 su bardağı su ilave edin.

  • 2

    Orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Havuç ve kabağı temizleyip halka doğrayın. Biberleri irice kıyın. Zeytinyağını bir tavaya alın ve sebzeleri ekleyip soteleyin. Kalan 1 su bardağı suyu ilave edip 5 dakika birlikte pişirip servis yapın.

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