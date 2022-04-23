Tonus Köfte

İç harcı için böbrek yağını robottan çekip içine tuz ve pul biber ekleyerek yoğurun. Dinlenmesi için yarım saat buzdolabında bekletin. Ayrı bir yerde bulguru sıcak su ile ıslatın. Üzerine kıyma, yumurta, un, tuz, pul biber, kimyon ve kekik ilave ederek iyice yoğurun.