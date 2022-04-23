Tonus Köfte
İftar yemekleriniz için hazırlayabileceğiniz, lezzetli Tonus köftesi tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
İç harcı için böbrek yağını robottan çekip içine tuz ve pul biber ekleyerek yoğurun. Dinlenmesi için yarım saat buzdolabında bekletin. Ayrı bir yerde bulguru sıcak su ile ıslatın. Üzerine kıyma, yumurta, un, tuz, pul biber, kimyon ve kekik ilave ederek iyice yoğurun.
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2
Buzdolabında beklettiğiniz iç yağı küçük bilye şeklinde yuvarlayın. Bulgurlu köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alıp içli köfte yapar gibi açın. Bu yağ bilyelerini içine koyup kapatın ve yuvarlayın. Tencereye sıcak su ve tuz ilave edip kaynayan suda köfteleri haşlayın. Süzerek servis yapın.
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3
NOT: Bu köfte halk arasında 'cırt köfte' adıyla da anılmaktadır.
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